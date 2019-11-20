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  • 20.11.2019 10:20
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 10:20

ve ile ilgili gelişmesi yaşandı

ile bekleyen milyonlarca çalışan memur ve memur emeklisinin gözü hükümetten gelecek olan açıklamalara çevrildi. 3600 ve EYT çıkacak mı? Sorusu gündemdeki yerini koruyor. Bu bağlamda yeni gelişmeler yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. "Bakanlık olarak bizim elimizde 10 küsur analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil'' dedi. Peki 3600 ek gösterge ve EYT son dakika haberleri neler?

3600 ek gösterge ve EYT ile ilgili yeni gelişme

Milyonlarca kişi bekliyordu ve hükümetten peş peşe son dakika açıklamaları geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EYT ile ilgili 10'dan fazla analiz yaptıklarını ama sürdürülebilir olmadığını söyledi. 3600 ek gösterge ile ilgili ise "Kapsamlı hazırlık yapıyoruz" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de EYT ile ilgili son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediğini dile getirmişti. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge müjdesini vermişti. 3600 ek göstergeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

EYT YASASI İÇİN GÖZLER MECLİS'E ÇEVRİLMİŞTİ

Bütün bunlar yaşanlar gözlerin yine Meclis'e çevrilmesine neden oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Meclis'te bakanlığının 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

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