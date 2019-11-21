Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri "Gri" kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist Güvenlik Güçleri'ne teslim oldu." denildi.
Son dakika: Biri gri kategoride aranan 4 PKK’lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Son dakika... Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucu terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride aranan 4 PKK’lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri "Gri" kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist Güvenlik Güçleri'ne teslim oldu." denildi.
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