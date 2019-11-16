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  • Son Güncelleme: 16.11.2019 16:26

Af çıkacak mı? İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak? ve ceza indiriminde son durum nedir?

Kasım ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde ikinci yargı paketine ilişkin detaylar binlerce mahkum ve mahkum yakını tarafından takip ediliyor. İkinci yargı paketinin Meclis gündemine ne zaman geleceği ise gelişmeleri takip edenlerin gündeminde bulunuyor. 1 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte "İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak?" sorusu gündemde yer alıyor. İşte ve ceza indiriminde son durum...

Af yasası ve ceza indiriminde son durum ne?

Af yasası ya da ceza infaz indirimi konusu uzun süredir gündemde yer alan konular arasında. Af yasası, ceza indirimi ve ömür boyu nafaka gibi konular özellikle son dönemlerde vatandaşların gündeminde bulunuyor. İkinci yargı paketi hakkında yakın bir süreçte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapmıştı. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak? Af yasası ve ceza indiriminde son durum nedir? İşte son gelişmeler...

İKİNCİ YARGI PAKETİNDE SON DURUM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada 4 Kasım Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Af konusu gündeme gelmedi. Adalet Bakanımızın bugün yaptığı sunumda yoktu." ifadelerini kullandı.

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