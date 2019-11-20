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  • Son Güncelleme: 20.11.2019 12:08

Son dakika: paylaştı! ’da 683 adet roket lançeri ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılana açıklamada, "’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız, / terör örgütü tarafından silah imalathanesine dönüştürülmüş tek katlı binada toplam 683 adet roket lançeri ve 93 adet kabı ele geçirdi." denildi.

MSB paylaştı! Yüzlerce ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (), 'da 683 roket lançeri ve 93 el yapımı patlayıcı () kabı ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, komandoların Rasulayn'da arama-tarama faaliyetlerine devam ettiği belirtilerek, terör örgütü / tarafından silah imalathanesine dönüştürülmüş tek katlı binada 683 roket lançeri ve 93 EYP kabının ele geçirildiği kaydedildi.

İşte bakanlığın paylaştığı görüntüler:




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