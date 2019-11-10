Rasulayn onarılıyor

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da terör örgütünün büyük zarar verdiği hastane, Sağlık Bakanlığı'nın girişimleri sonucu şifa dağıtmaya başladı. Hastanenin karargah gibi kullanıldığı açıklandı.
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da terör örgütünün büyük zarar verdiği hastane, Sağlık Bakanlığı'nın girişimleri sonucu şifa dağıtmaya başladı. Hastanenin karargah gibi kullanıldığı açıklandı.
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