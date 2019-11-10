YPG/PKK Rasulayn'daki okulu karargah olarak kullanmış!
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Nehri'nin doğusundaki Rasulayn ilçesinde bir okulu karargaha çevirdiği ortaya çıktı. Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Rasulayn'daki okulun içerisinde kamuflaj, kask ve kalkan gibi çok sayıda askeri malzemenin bulunması da dikkati çekti.
10.11.2019 15:20
- Son Güncelleme: 10.11.2019 15:20
Görüntülenen okulda, dersliklerdeki duvarların, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve diğer örgüt üyelerinin posterleriyle donatılması göze çarpıyor.
TERÖRİSTLER, İBADETHANELERE DE YUVANALANMIŞTI
YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere ait evlerin yanı sıra ibadethanelere de yuvalanarak, Türkiye topraklarına saldırılar düzenlemişti.
Kurtarılan yerleşimlerde, evlerin ve kiliselerin avlularına kurulmuş havan topu düzenekleri bulunmuştu.
Teröristlerin, Ermeni ve Süryani kiliselerini karargah olarak kullandığı, içlerini örgüte ait flama ve resimler asarak kirlettiği görülmüştü.
Örgüt, cami minarelerine de keskin nişancılar konuşlandırmıştı.