YPG/PKK Rasulayn'daki okulu karargah olarak kullanmış!

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Nehri'nin doğusundaki Rasulayn ilçesinde bir okulu karargaha çevirdiği ortaya çıktı. Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Rasulayn'daki okulun içerisinde kamuflaj, kask ve kalkan gibi çok sayıda askeri malzemenin bulunması da dikkati çekti.

10.11.2019 15:20 - Son Güncelleme: 10.11.2019 15:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





