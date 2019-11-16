Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile terörün izlerinin silindiği ve Rasulayn'da hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edildiğini açıkladı.
MSB duyurdu: Rasulayn’dan terörün izleri siliniyor
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile terörün izlerinin silindiği ve Rasulayn'da hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile terörün izlerinin silindiği ve Rasulayn'da hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edildiğini açıkladı.
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