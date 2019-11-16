Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.11.2019 19:44
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 19:44

MSB duyurdu: ’dan terörün izleri siliniyor

, ile terörün izlerinin silindiği ve 'da hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edildiğini açıkladı.




Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile terörün izlerinin silindiği ve Rasulayn'da hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edildiğini açıkladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMSB duyurdu: Rasulayn’dan terörün izleri siliniyor
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri