Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da güvenliği sağlayan Mehmetçiklerin, bölgedeki çocuklarla futbol oynarken çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.
Mehmetçik, Rasulayn'daki çocuklara destek için futbol oyunlarına eşlik etti
Barış Pınarı Harekatı ile Rasulayn'da güvenliği sağlayan Mehmetçik, geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukların oyunlarına eşlik ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da güvenliği sağlayan Mehmetçiklerin, bölgedeki çocuklarla futbol oynarken çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.
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