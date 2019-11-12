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  • Son Güncelleme: 12.11.2019 12:35

, 'daki çocuklara destek için oyunlarına eşlik etti

Barış Pınarı Harekatı ile 'da güvenliği sağlayan , geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukların oyunlarına eşlik ediyor.



Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da güvenliği sağlayan Mehmetçiklerin, bölgedeki çocuklarla futbol oynarken çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

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