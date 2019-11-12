Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.11.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 09:29

MSB duyurdu: tuzakları tarafından etkisiz hale getirildi

Terör örgütü /’nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek tarafından etkisiz hale getirildi.

, /'li teröristler tarafından Rasulayn- Tal Halaf arasında, sivillerin kullandığı Habur nehri üzerindeki köprüye tuzaklanan el yapımı patlayıcının () etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn- Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek Su Altı Savunma (SAS) timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMSB duyurdu: EYP tuzakları SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri