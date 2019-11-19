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  • Son Güncelleme: 19.11.2019 21:28

Son dakika: Bakan Selçuk'tan flaş açıklaması

Son dakika haberi! : "( ile ilgili) En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil."

Bakan Selçuk'tan flaş EYT açıklaması
Son dakika haberi! : "(EYT ile ilgili) En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil."

BAŞKAN ERDOĞAN EYT KONUSUNDA SON NOKTAYI KOYMUŞTU

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son sözü söylemişti. İşte Erdoğan'ın ile ilgili o sözler:

Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır.



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