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  • 16.11.2019 15:21
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 15:34

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan EYT açıklaması! Meclis gündemine gelecek mi? İşte son durum

Emeklilik için gün sayan binlerce vatandaş hakkında yapılan açıklamaları yakından takip ediliyor. Bugün İstanbul'da toplu açılış töreninde konuşan Başkan EYT hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yasasında son durum ne sorusu akıllara geldi. EYT hakkında son detayları merak eden vatandaşlar şimdi arama motorlarında Meclis gündemine gelecek mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, EYT yasası kimleri kapsayacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son durum...

Uzun bir süredir gündemde yer alan konular arasında Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası bulunuyor. Milyonlarca vatandaş konu hakkında yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT açıklamalarının ardından EYT hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Bu kapsamda merakla araştırılan konular arasında EYT yasasında yeni gelişme var mı sorusu yer alıyor. Peki, erken emeklilik yasasında son durum nedir? İşte son gelişmeler...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır.Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor." şeklinde konuştu.

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