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  • Son Güncelleme: 19.11.2019 20:28

'ın kuzeyine hava harekatı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında 'ın Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Eylem hazırlığındaki teröristler vuruldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında 'ın Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Irak'ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız olarak sürecek." ifadeleri kullanıldı.

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