Faiz oranı yüzde 13.5'a kadar indi, daha da inecek. Enflasyon da 2020'de tek haneli olacak. Büyüme de artacak.
Tutturmuşlar bir EYT, erken emeklilik... Herkes zamanında emekli olsun. Biz bunu yapmayacağız. Milletimin zararına olan hiçbir şeye yokum. Seçim kaybetsek de yokum.
IMF İLE İŞİMİZ OLMAZ
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada; "Faiz, yüzde 40'a doğru gitmişti. Yeni Merkez Bankası Başkanımızla beraber şu anda faiz oranı yüzde 13,5'a kadar indi, daha da inecek. Ve enflasyon tek haneli rakama inecek 2020'de. Göreve geldiğimizde IMF'ye borç neydi? 23,5 milyar dolar. Bunu sıfırladık, artık bizim IMF ile işimiz yok. Turizmde gerçekten bereketli bir sezon geçiriyoruz. Şu anda görünen o ki bu yıl turist sayısı 50 milyonu aşacak" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, EYT ile ilgili ise şunları söyledi: "Tutturmuşlar erken emeklilik diye. İskandinav ülkelerinin çoğu bundan battı. Bu hesap yanlış hesaptır. Seçim kaybetsek de bu işte yokum."
Erdoğan, "Amerika'da yaptığımız görüşmeler ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Mehmetçiğimizin özellikle Suriye'nin kuzeyinde aldığı başarı ile kazandığımız o mücadele bir şeyi ortaya koyuyor. Bu millet bir şeye inandı mı bunu başarır" dedi.
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