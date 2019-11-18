Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda veliler, okulda eğitim gören otizmli öğrencilere ait sınıfların kapatılmasını talep etti. 7 Kasım günü meydana gelen olayda okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı. Yaşanan bu utandıran olay ise büyük tepkiye neden oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Otizmli çocukların yuhalanması görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca toplumda infial yarattı. Toplumun birçok kesiminden görüntülere tepkiler geldi. Tepkiler üzerine harekete geçen Aksaray Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Soruşturmayla ilgili bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, skandal olayla gündeme gelen Mehmetçik İlkokulu'nun müdürünün ve müdür yardımcısının müfettişlerin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevlerinden alındığını duyurdu.