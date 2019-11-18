TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlıklar ile bağlı kurum ve kuruluşların 2020 bütçe görüşmeleri sürüyor. Görüşmeler muhalefet milletvekillerinin tartışma yaratan çıkışlarıyla çoğu zaman hararetli geçiyor. Ancak bazen muhalefet vekilleri öyle gaflar yapıyor ki, akıllara "Bu nasıl milletvekili" sorusu geliyor. Akşam'ın haberine göre bu örneklerden sonuncusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında yaşandı. CHP'nin iki İzmir milletvekili dünyadan bihaber olduklarını ortaya koyan iki soru sordu.

KOMİSYONA 'BAKAN' VEKİL

Plan ve Bütçe görüşmelerine yoğun katılım gösteren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın hangi müdürlüğün hangi bakanlıklara bağlı olduğunu bilmediği, sorduğu soruyla ortaya çıktı. CHP'li Bakan, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne ilişkin bir soruyu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yöneltti. Üstelik CHP'li ismin sorusu karşısında Bakan Kurum ise, CHP'li vekilin mahcubiyetini önlemek için hiçbir düzeltme yapmayarak o soru sorulmamış gibi yanıtlar verdi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakan Kurum'a sorduğu soru şöyleydi: "Sayın Bakan, Cumhurbaşkanlığı Kararname Taslağı'yla Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü'nün kapatılarak Orman Genel Müdürlüğü altında daire başkanlığı olarak yeniden düzenlenmek istenmesinin sebebini bizzat bugün burada sizden duymak, öğrenmek istiyoruz."

CHP'li Kamil Okyay Sındır, Gençlik Spor Bakanı'na sorması gereken soruyu Çevre Bakanı'na yöneltti.

CHP'li Murat Bakan, Tarım ve Orman Bakanı'na sorması gereken soruyu Çevre Bakanı'na sordu.

YURT SORUSU ÇEVRE BAKANI'NA

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın Bakan Kurum'a yönelttiği soru ise tam bir şaşkınlık yarattı. Kredi Yurtlar Kurumu'nun Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bir müdürlük olduğunu bilmediği anlaşılan CHP'li Sındır, Bakan Muharrem Kasapoğlu'na soracağı soruyu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yöneltti. CHP'li milletvekili Sındır'ın komisyonda hedefini şaşıran sorusu şöyle oldu: "5 milyona yakın üniversite öğrencisi KYK kredisini geri ödeyemiyor. Herhangi bir işte de çalışamadıkları için, başka hiçbir gelirleri de olmadığı için -bunların çoğu da zaten ekonomik düzeyi düşük ailelerin evlatları- borçlarını ödeyemedikleri için haciz işlemlerine maruz kalan önemli sayıda gencimiz var. Bu borçların sıfırlanmasını hiç düşündünüz mü?"