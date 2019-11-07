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  • Son Güncelleme: 07.11.2019 17:52

Emine Erdoğan: Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, 'da otistik çocukların maruz kaldığı olaydan derin üzüntü duyduğunu belirtti. Erdoğan, "Hiç kimse yarın kendi çocuğunun engelli olmayacağını garanti edemez, o zaman bu dışlanmayı kabullenir miydiniz? Çocuk sevgisi, tüm çocukları sevebiliyorsak gerçektir! Farklılıklarımız zenginliğimizdir." dedi.

Emine Erdoğan: Derin üzüntü duydum

Emine Erdoğan, 'da, özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen velilerin öğrencileri yuhaladığı iddiasına ilişkin Twitter hesabıdan "#otizm" etiketiyle paylaşımda bulundu.

"Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum." ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Hiç kimse yarın kendi çocuğunun engelli olmayacağını garanti edemez, o zaman bu dışlanmayı kabullenir miydiniz? Çocuk sevgisi, tüm çocukları sevebiliyorsak gerçektir! Farklılıklarımız zenginliğimizdir."

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