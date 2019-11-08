

Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu'nda veliler otizm sınıflarının kapatılmasını talep edip, okul çıkışında otizmli öğrencileri yuhaladı. 42'si özel eğitim öğrencisi toplam 334 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, dün de otizmli öğrenci velileri okula geldi. Veliler arasında tartışma çıkarken, polis güvenlik önlemleri aldı. Çocukları yuhalayan kendini bilmez velilere pek çok kesim tepki gösterirken, okul müdürü ve muhtar hakkında soruşturma başlatıldı. Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı Ergül Arık, "Çocuklarımız koridordan dışarı çıkamıyor, arka kapı kullanılıyor. Akranları ile kaynaştırılmak bir tarafa, sürekli ötelendiler" dedi.







KABUL EDİLEMEZ

İsmini vermek istemeyen otizmli öğrenci velisi, "Geldiğimde müdür bana, 'Sen bu okuldan git. Sınıf yok, öğretmen yok' dedi. Milli Eğitim'e gittim, öğretmen ve sınıf istedim, açtılar. Müdür diğer velilerle olup bizi dışlıyor" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yuhalanma olayının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir" açıklaması yaptı.







SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer velilerin hakaretine uğradıklarını söyleyen otizmli çocuk anneleri, "Çocuklarımıza 'engelliler' diye bağırıldı. Muhtar küfür etti" şeklinde konuştu.