Otizmli çocukların ailelerini isyan ettiren görüntü

Sahtekarlar, şimdi de otizmle mücadele eden aileleri kandırmaya başladı. İstanbul'da Yasin C.J.U. isimli bir kişi, sosyal medya hesabından otizmin tedavisini bulduğunu açıkladı. Ailelerin çaresizliğini kullanarak otizm, diyabet ve çölyak hastalıklarını tedavi ettiğini söyleyip ev ev dolaştı. Bulduğu sahte tedavi yöntemi için ailelerden 35 bin lira topladı! Ancak sahtekarın tedavi sırasında çocuklara yaptığı işkence, yürekleri yaktı. Otizmli bir çocuk annesi Filiz Doğru sosyal medyada karşılaştığı videoya kayıtsız kalmadı. Durumu Sağlık Bakanlığı'na aktaran Doğru, "Sahtekarla iletişime geçtim. Tedavi karşılığında benden 35 bin lira istedi" dedi.
ÖLÜME BİLE NEDEN OLABİLİR
Otizm Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tolga Gökçe de, aileleri uyardı. "Bu yöntemler ölüme kadar götüren hastalıklara sebep olabilirler. Çok dikkat etsinler" ifadesini kullandı.
Yasin isimli sahtekarın paylaştığı görüntülerde, otizmli çocukların ağzı havluyla kapatılıyor. Ardından çocuklara damar yolu açılarak ilaç veriliyor.
Filiz Doğru
ÖLÜME BİLE NEDEN OLABİLİR
Otizm Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tolga Gökçe de, aileleri uyardı. "Bu yöntemler ölüme kadar götüren hastalıklara sebep olabilirler. Çok dikkat etsinler" ifadesini kullandı.
Yasin isimli sahtekarın paylaştığı görüntülerde, otizmli çocukların ağzı havluyla kapatılıyor. Ardından çocuklara damar yolu açılarak ilaç veriliyor.
Filiz Doğru
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