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  • Son Güncelleme: 17.11.2019 16:56

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu savaşında tarafını seçti!

Genel Başkanı , CHP'li İBB Başkanı ile arasındaki kavgada tarafını seçti. BİRKONFED'in "" başlığıyla düzenlediği programa katılan Kemal Kılıçdaroğlu'na Canan Kaftancıoğlu eşlik ederken Ekrem İmamoğlu ise toplantıya katılmadı. Bu durum, CHP içindeki liderlik savaşının geldiği boyutu da gözler önüne serdi.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu savaşında tarafını seçti!

Genel Başkanı bugün İstanbul'daydı. CHP lideri BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonunun "" başlığıyla düzenlediği programa katıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu programda yaptığı konuşmada, "Devleti yönetmek CHP'yi yönetmekten daha kolaydır. Devlette herkesin görevi belli. Herkesin görevi tanımlanmıştır. Herkes görevini yaptığı sürece dünyanın en kolay işlerinden birisi devleti yönetmektir." ifadelerini kullandı.

CHP'de Başkanlığı lerinin hemen ardından başlayan iktidar mücadelesi göz önüne alındığında Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri oldukça dikkat çekiciydi.

KAFTANCIOĞLU YANINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI
Diğer yandan, toplantıda dikkat çeken bir diğer konu ise Kılıçdaroğlu'nun programa CHP İstanbul İl Başkanı ile birlikte gelmesi oldu. CHP liderinin, yanından bir an olsun ayrılmayan Kaftancıoğlu ile sık sık sohbet ettiği gözlendi.

Ancak toplantıda gözler bir başka ismi aradı... Geçtiğimiz günlerde "" isimli kitap nedeniyle Canan Kaftancıoğlu ile medya üzerinden polemiğe giren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı toplantıya katılmadı.

LİDERLİK SAVAŞININ GELDİĞİ BOYUT
Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Genel Başkanı'nın yer aldığı bir programda hazır bulunmaması, CHP içindeki liderlik savaşının geldiği boyutu da gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz gün Londra'da çeşitli temaslarda bulunan, yurda döner dönmez de dün Küçükçekmece Gölü havzasındaki Bathonia arkeolojik kazı alanında incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun programına katılmaması dikkat çekti.

KİTAP GERİLİMİ
Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasının direktörlüğünü yapan 'ın yerel seçim sürecini anlattığı, 'Kahramanın Yolculuğu: Yeni Nesil Siyasetin Zaferi' kitabı CHP içindeki liderlik savaşının kamuoyu önüne taşınmasına neden olmuştu.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kitapta CHP ve İl Başkanlığı'nın hakkının teslim edilmediğini ima ederek Özkan'ı hedef alan sert bir mesaj paylaşmıştı.

Ekrem İmamoğlu ise yakın çalışma arkadaşı Necati Özkan'ın yanında saf tutarak, CHP Genel Merkezi ve Kaftancıoğlu'nun karşısında konumlanmıştı.

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