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  • Son Güncelleme: 17.11.2019 18:16

MSB duyurdu: / en az 800 'lıyı serbest btı!

'ndan yapılan açıklamada, ", ile göğüs göğüse savaşan tek ve Koalisyon ülkesi olarak ve ’ta 4000’den fazla DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirirken, / terör örgütü ise Hapishanesi’ndeki en az 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktı." denildi.

PKK/YPG en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı!

(MSB), terör örgütü /'nin Hapishanesi'nden en az 800 'lıyı serbest btığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ tehdidine yüzlerce kayıp veren ve DEAŞ'lı teröristler ilk ortaya çıktığından itibaren tereddütsüz bir iradeyle arazide yüzleşen tek ülkenin olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla azılı DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad Hapishanesi'ndeki en az 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bırakmıştır. Maksadı başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini bölgeden silip atmak olan olan Barış Pınarı Harekatı ve son dönemde DEAŞ'ın sözde lider kadrosuna yönelik yapılan operasyonlar da kararlığımızın bir göstergesidir."

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