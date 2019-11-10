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'de kitap kavgası büyüyor! İmamoğlu, 'nu eleştirdi: Konuşmasın!

’ye kitap bombası düştü. Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, CHP'nin istediği tayinleri yapmadı. Üstelik kitabını yazdırdı. Parti karıştı. , ’nın önünden Canan ’na ateş püskürdü.

Duvarı yıktı
Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, 'nin istediği tayinleri yapmadı. Üstelik kitabını yazdırdı. Parti karıştı.
İl Başkanı , "Saygısız" diye çıkıştı. İmamoğlu ise köprüleri attı: Konuşmasın, yanlış yapıyor.




İmamoğlu, 'nın yıkılışının 30. yıl törenlerine gitti. 'i İstanbul'a davet etti.



CANAN KAFTANCIOĞLU



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