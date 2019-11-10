Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, CHP'nin istediği tayinleri yapmadı. Üstelik kitabını yazdırdı. Parti karıştı.
İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Saygısız" diye çıkıştı. İmamoğlu ise köprüleri attı: Konuşmasın, yanlış yapıyor.
İmamoğlu, Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl törenlerine gitti. Merkel'i İstanbul'a davet etti.
CANAN KAFTANCIOĞLU
İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Saygısız" diye çıkıştı. İmamoğlu ise köprüleri attı: Konuşmasın, yanlış yapıyor.
İmamoğlu, Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl törenlerine gitti. Merkel'i İstanbul'a davet etti.
CANAN KAFTANCIOĞLU
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