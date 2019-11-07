CHP'de "kahraman" krizi çıktı. İmamoğlu'nun reklamcısı Necati Özkan'ın kitabı ortalığı karıştırdı.
İl Başkanı Kaftancıoğlu çıldırdı: Yalanla kendini kahramanlaştıran hiç kimse İstanbul İttifakı'na saygısızlık edemez.
YALANCI KAHRAMAN
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, seçim dönemini ve yürütülen kampanyayı "Kahramanın Yolculuğu" adıyla kitaplaştırdı. Ancak Özkan'ın kaleme aldığı ve İmamoğlu'nun seçim kampanyası sürecini anlattığı kitap, CHP içinde tartışma yarattı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Canan Kaftancıoğlu, Necati Özkan'ın kitapta kendisini "kahramanlaştırdığını" iddia ederek şu ifadeleri kullandı: "Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!
Seçim sürecinde Kaftancıoğlu ve İmamoğlu arasında yaşanan gerginlik, dün Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşımla resmen doğrulandı.
İl Başkanı Kaftancıoğlu çıldırdı: Yalanla kendini kahramanlaştıran hiç kimse İstanbul İttifakı'na saygısızlık edemez.
YALANCI KAHRAMAN
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, seçim dönemini ve yürütülen kampanyayı "Kahramanın Yolculuğu" adıyla kitaplaştırdı. Ancak Özkan'ın kaleme aldığı ve İmamoğlu'nun seçim kampanyası sürecini anlattığı kitap, CHP içinde tartışma yarattı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Canan Kaftancıoğlu, Necati Özkan'ın kitapta kendisini "kahramanlaştırdığını" iddia ederek şu ifadeleri kullandı: "Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!
Seçim sürecinde Kaftancıoğlu ve İmamoğlu arasında yaşanan gerginlik, dün Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşımla resmen doğrulandı.
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