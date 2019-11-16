18 Kasım Meclis gündemi ve Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı gibi önemli konular milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu anlamda vatandaşlar bu yasaların bir an önce Meclis'e gelmesini bekliyor. 39 maddelik ilk yargı paketi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ikinci yargı paketine çevrildi. 30 maddeden oluşan ikinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. İkinci yargı paketinin 2019 Kasım ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor. Ayrıca yapılacak düzenleme ile ömür boyu nafaka uygulamasına, bazı istisnalar hariç olmak üzere son verilecek. İşte af, nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı haberleri detayları

Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı çıktı mı?

18 KASIM MECLİS GÜNDEMİ

Basın Toplantısı 11:00

Sn. Mustafa CANBEY - AK Parti BALIKESİR ...

Komisyon Toplantısı 11:00

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Basın Toplantısı 11:30

Sn. Hakkı Saruhan OLUÇ

Basın Toplantısı 13:30

Sn. Haydar AKAR - CHP KOCAELİ Milletveki...

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