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  • 16.11.2019 10:07
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 10:07

haberi: Rasulayn'da teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan asker oldu

kapsamında, Rasulayn'da 11 Ekim'de teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir askerin olduğu bildirildi.

Rasulayn'da yaralanan askerden acı haber

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kapsamında, 11 Ekim'de Rasulayn bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu bir askerin yaralandığı ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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