3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Yaklaşık 1,5 milyon memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Hükümetin müjdelediği 3600 ek gösterge ile ilgili son açıklama AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. 3600 ek göstergenin memur maaşlarına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge ne oldu? İşte 13 Kasım 3600 ek göstergede son durum...

360 EK GÖSTERGE SON DURUM NEDİR?

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik yaptığı açıklamada, "Bu konudaki yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır. Ekonomik faaliyetin mali disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler gözetildiği için bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır. Bu konuda zaten karar verilmiştir. Pozitif yaklaşımımız sürmektedir. Bu konuyla ilgili edindiğimiz bilgilere göre diğer mesleklerle ilgili artış için de maliyet hesabı yapılıyor. Ek göstergelerin düzenlenmesi için bütüncül bir şekilde unvanlar değerlendiriliyor." dedi.