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  • Son Güncelleme: 15.11.2019 11:18

ne zaman çıkar af maddeleri neler?

15 Kasım ve af yasası ile ilgili gelişmeler her gün internette araştırılmaya devam ediliyor. Ceza infaz kanununda değişikliğin planlandığı 2. yargı paketi taslağında bir defaya mahsus uygulanacak olan 4 yıl detayı dikkatleri çekiyor. 2 yargı paketinin nafaka, çocuk teslimi, noterlere dönük düzenlemeler ile icra-iflas kanununda değişiklikleri kapsaması bekleniyor. Cezaevlerinde halihazırda 280 bin kadar tutuklu ve hükümlü yer alıyor. Uyuşturucu suçlarının infaz indirimi kapsamına alınıp alınmayacağı merak konusu haline gelmişti. Yeni yargı paketiyle denetimli serbestlikler de düzenleniyor. İşte 15 Kasım af ile ilgili son gelişmeler...

2. yargı paketi ne zaman çıkar af maddeleri neler?

Af yasası ilgili son haberler merak konusu. Peki halk arasında af yasası olarak da bilinen 2. yargı paketi ne zaman Meclis'te görüşülecek? Binlerce mahkumu etkileyecek olan genel af yasasında 4 yıl detayı dikkat çekiyor. Peki, ceza infaz kanununda değişiklik yani af yasası ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor? MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte Aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır.

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İşte 2. yargı paketi içinde olan af yasası hakkında merak edilenler...

Paket ikiye bölünebilir: Kamuoyunda af olarak nitelenen ceza indirimi ve denetimli serbestliğe dönük düzenlemelerin 2. yargı paketinde yer alan reformların bir unsuru olarak değil siyasi kararlar şeklinde şekilleneceği vurgulanıyor. Dolayısıyla kararı milletvekilleri verecek deniyor.

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