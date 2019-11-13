EYT'de son durum nedir? Son günlerde gündemi meşgul eden EYT yasasında vatandaşlar umutlu bekleyişini sürdürüyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşlanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT mağdurları ile görüşülmesi için Sosyal Politikalar Kurulu'nu görevlendirmişti. Bu gelişmelerin ardından EYT bekleyenler, gelecek müjdeli haberi bekliyordu. Konu ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Peki, EYT yasası son durum nedir? EYT yasası çıkacak mı? EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum? İşte 13 Kasım EYT ile ilgili son gelişmeler...

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayında EYT mağdurları ile görüşülmesi için Sosyal Politikalar Kurulu'nu görevlendirmişti. Bu da emeklilikte yaşa takılanlar için bir umut ışığı olmuştu. Hatta bu konuda 2020 yılında yeni gelişme yaşanacağı bile söyleniyordu. Ancak 2020 Yılı Programı'nda, bu konuda bir aksiyon alınacak gibi gözükmüyor.