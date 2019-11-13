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  • Son Güncelleme: 13.11.2019 16:37

Af, ve çıktı mı, son durum nedir?

Türkiye'nin gözü Meclis'te çünkü yasası, ve ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Her gün takvim.com.tr olarak yaptığımız haberlerde ise bu yasaları gündeme getiriyoruz. Bu bağlamda İkinci Yargı Paketi ve af yasasında son durum ne? Af yasası ve ceza indirimi ne zaman Meclis'e gelecek? EYT yasası çıkacak mı? EYT'de son durum nedir? 3600 ek gösterge Meclise geldi mi? Sorularının yanıtını milyonlarca kişi merak ediyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik yaptığı açıklamada, "Bu konudaki yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır'' şekilde konuşmuştu.

Af, EYT ve 3600 ek gösterge çıktı mı?

Af, EYT ek gösterge çıktı mı, son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanların son durumu ne oldu ve 3600 ek gösterge Meclise geldi mi? sorularına yanıt arıyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulundu. Bu arada Aile ve Çalışma Bakanlığının bürokratlarının 3600 ek gösterge artışı ile ilgili toplantı yaptı. 3600 ek gösterge artışı ile ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tarafından geçen haftalarda basın açıklamasında gündeme gelmiş ve iktidarın konuya olumlu baktığını ifade etmişti. Peki Af, EYT ek gösterge çıktı mı, son durum nedir?

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GENEL AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Binlerce hükümlü ve ailesi Genel Af Yasası ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor. İkinci yargı paketinin meclise sunulma süreci son günlerde vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken ilk yargı paketi kapsamında oluşturulan 39 maddeden oluşan yasa paketi meclisten geçmiş ve kararlar Resmi Gazete üzerinden duyurulmuştu. Ancak ikinci yargı paketi henüz sonuçlanmadı.

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