Başkan Erdoğan Trump'la gerçekleştirdiği görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı: Bu işin suyu çıkmış!

ABD Başkanı bir teröristle (Mazlum Kobani) görüşebiliyorsa bu işin suyu çıkmış demektir. Bu şekilde bir yere varmak mümkün değil.
S-400'Ü bırakmamız sözkonusu olamaz. (Patriot'u da alalım ama S-400'ü alacağız) dedik. Çok yönlü bir savunma istiyoruz.
Başkan Erdoğan, FETÖ elebaşının ABD'den iadesi konusunda gelişme olmadığını belirtti. "Hala beklediğimiz noktada değiller. Söylediklerinde elle tutulur bir şey yok" dedi.
S-400 RESTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını, dönüş yolunda gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide anlattı:
Ermeni meselesi ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak hem Sayın Trump'a hem Beyaz Saray'da buluştuğumuz senatörlere detaylı bilgi verdim ve tarihi hadiselerin siyasileştirilmesinin büyük bir hata olduğunu kendilerine anlattım.
S-400'ü savunma sistemlerimizin içerisinde önemsiyoruz. Uygun şartlarda verecekseniz biz Patriotları da alabiliriz dedik. Patriotları alırken S-400'ü tamamen kaldırma teklifini biz egemenlik haklarımız üzerinde bir tasarruf olarak görüyoruz ve kesinlikle doğru bulmuyoruz dedik. Ben şimdi Patriot sebebiyle S-400'ü bırakamam ki...
ABDİ Şahin olayına farklı baktıkları için onu hala sahiplenmeye çalışıyorlar ve en önemlisi de olaya hala "Türkiye Kürtlere karşıymış" gibi bakıyorlar. Benim parlamentomda 50 tane Kürt milletvekilim var. Olaya bir de buradan bakın. Tabi Kılıçdaroğlu'na da mektup iade edildi diye bir haber vermek lazım.
HAKLARINI GASP ETTİRMEYECEĞİZ
Başkan Erdoğan, KKTC'nin 36'ncı kuruluş yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Erdoğan, "Kıbrıs Türklerinin, Doğu Akdeniz'de tespit edilen hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.
Emine Erdoğan ve Melania Trump, Oval Ofis'teki görüşmeden sonra baş başa yemek yedi. Melania Trump, Twitter paylaşımında, "Emine Hanım'ı ağırlamaktan zevk aldım" dedi.
İki First Lady, sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Erdoğan, Türk düşmanı ABD'li senatör Lindsey Graham'a da haddini bildirdi. Graham için "Ben kendisine gerekenleri söyledim. Bugün dersini aldı" dedi.
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