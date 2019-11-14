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  • Son Güncelleme: 15.11.2019 07:24

'li 'tan li 'a canlı yayın sansürü

döneminde Büyükşehir toplantılarının canlı olarak yayınlanacağının sözünü veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı , bir süredir li Büyükşehir Belediye Başkanvekili 'ın yönettiği toplantıların yayınlanmasını engelliyor.

Mansur Yavaş'tan canlı yayın sansürü!

süreci boyunca Belediyesi'ni şeffaf bir şekilde yöneteceklerini ifade eden ve meclis toplantılarının sürekli canlı olarak yayınlanacağını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı , meclis toplantılarını canlı olarak yayınlamıyor.

AK PARTİLİ İSME SANSÜR
Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın özellikle kendi başkanlık yaptığı toplantıların canlı verilmesini sağlarken li Büyükşehir Belediye Başkanvekili 'ın yönettiği toplantıları görmezden gelmesi ve sansür uygulaması tepkilere neden oldu.

"MECLİSİN İRADESİNE YAPILAN BİR SAYGISIZLIKTIR"
Gerçekleştirilen meclis toplantısında AK Parti Altındağ Belediye konuyla ilgili söz alarak yapılan bu tutumu kınadı. Meclis Üyesi Sinan Burhan; Başkan Mansur Yavaş'a "Birkaç gündür zatıalinizin yönetiminde yapılan görüşmelerin; Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından canlı yayınlanmadığını müşahede ettik. Bu her şeyden önce meclisin iradesine yapılan bir saygısızlıktır. Seçim öncesinde demokrasi şeffaflık açıklıktan bahseden bir yönetim; burada bu yayını yapmamış olması fevkalade üzüntü veren bir durumdur. Meclisimiz son dönemde uyumlu çalışmaktadır. Ankara'nın meselelerine duyarlı olarak yaklaşmaktadır. Birlik bütünlük içerisinde hoşgörü ile yapılan çalışmaların Ankaralılardan saklanmaması gerekir. Bu tutumu kınıyorum. Bu tutumla ilgili bir bilginiz var mı?" sorusunu yöneltti.

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