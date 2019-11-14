Seçim süreci boyunca Ankara Belediyesi'ni şeffaf bir şekilde yöneteceklerini ifade eden ve meclis toplantılarının sürekli canlı olarak yayınlanacağını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, meclis toplantılarını canlı olarak yayınlamıyor.

AK PARTİLİ İSME SANSÜR

Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın özellikle kendi başkanlık yaptığı toplantıların canlı verilmesini sağlarken AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fatih Ünal'ın yönettiği toplantıları görmezden gelmesi ve sansür uygulaması tepkilere neden oldu.

"MECLİSİN İRADESİNE YAPILAN BİR SAYGISIZLIKTIR"

Gerçekleştirilen meclis toplantısında AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan konuyla ilgili söz alarak yapılan bu tutumu kınadı. Meclis Üyesi Sinan Burhan; Başkan Mansur Yavaş'a "Birkaç gündür zatıalinizin yönetiminde yapılan görüşmelerin; Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından canlı yayınlanmadığını müşahede ettik. Bu her şeyden önce meclisin iradesine yapılan bir saygısızlıktır. Seçim öncesinde demokrasi şeffaflık açıklıktan bahseden bir yönetim; burada bu yayını yapmamış olması fevkalade üzüntü veren bir durumdur. Meclisimiz son dönemde uyumlu çalışmaktadır. Ankara'nın meselelerine duyarlı olarak yaklaşmaktadır. Birlik bütünlük içerisinde hoşgörü ile yapılan çalışmaların Ankaralılardan saklanmaması gerekir. Bu tutumu kınıyorum. Bu tutumla ilgili bir bilginiz var mı?" sorusunu yöneltti.