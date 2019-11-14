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  • 14.11.2019 13:54
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 13:54

'dan Melania Trump'a ev sahipliği için teşekkür

Başkan 'ın eşi , Washington ziyareti sırasında Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, kendisine samimi ev sahipliği için teşekkür etti.

Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a teşekkür

'a ziyaretinde eşlik eden , Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı Sayın Trump'ın değerli eşi Melania Trump ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Yürütmekte olduğumuz sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Samimi ev sahipliği için teşekkür ediyorum."




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