Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.11.2019 16:48
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 17:15

İşte Başkan Erdoğan’ın Trump’a izlettiği videosu

Cumhurbaşkanı ’ın Washington ziyareti sırasında Başkanı ’a /’li ist kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in karıştığı terör eylemlerini gösteren video izletildi. İşte PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın manevi oğlu olan ve Türkiye'de katliamlar yapan terörist Mazlum Kobani'nin gerçek yüzünü gösteren o video...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın, Washington ziyaretinde Başkanı ve Amerikalı senatörlere izlettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Altun, videoya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün Beyaz Saray'daki görüşmede Başkan Trump ve ABD'li senatörlere izletilen video. Videoda 'Mazlum Kobani' kod adlı teröristin işlediği katliamlar detaylarıyla anlatılıyor." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'un İngilizce altyazıyla paylaştığı videoda, son yıllarda Aynularab'da (Kobani) düzenlenen saldırılarının arkasında olan terör örgütü /'nın elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in işlediği katliamlardan örnekler yer alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİşte Başkan Erdoğan’ın Trump’a izlettiği Mazlum Kobani videosu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri