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  • Son Güncelleme: 14.11.2019 19:49

Başkan Erdoğan'dan 'nin 36. kuruluş yıldönümü mesajı

Başkan 'nin 36. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, “Özellikle Kıbrıs Türklerinin, ’de tespit edilen hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Geçmişte Kıbrıs Türkü’nün varlığına yönelik tehditleri nasıl bertaraf etmişsek, bundan sonra da hak ve menfaatlerini aynı şekilde korumakta kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Başkan'dan KKTC'nin 36. kuruluş yıldönümü mesajı

Başkan 'ın, 'nin 36. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Özellikle Kıbrıs Türklerinin, 'de tespit edilen hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Geçmişte Kıbrıs Türkü'nün varlığına yönelik tehditleri nasıl bertaraf etmişsek, bundan sonra da hak ve menfaatlerini aynı şekilde korumakta kararlıyız.

Adada adil kalıcı ve sürdürebilir bir siyasi çözüme ulaşılabilmesi için sergilediği çabalar maalesef Kıbrıs'ın güneyinde karşılık bulmamıştır.

"KİMSENİN KIBRIS TÜRKÜ'NÜ RUM OYUNLARININ ESİRİ HALİNE GETİRMEYE HAKKI YOKTUR"
Avrupa Birliği başta olmak üzere kimsenin Kıbrıs Türkü'nü Rum oyunlarının esiri haline getirmeye hakkı yoktur. Tarihi ve ahdi yükümlülüklerimiz çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının karada olduğu gibi denizlerde ve göklerde de gururla dalgalanması için her türlü gayreti göstereceğiz.

KIBRIS TÜRKÜ'NÜN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Anavatan ve garantör ülke olarak, milli davamız Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edeceğiz.

Özellikle Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'de tespit edilen hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz.

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