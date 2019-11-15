Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ABD ziyareti sonrası soluğu Milli Takım'ın TT Stadı'nda İzlanda ile oynadığı maçta aldı. Mücadeleyi protokol tribününden izleyen Başkan Erdoğan, Euro 2020'ye katılma hakkı elde eden Milli Takımı maç sonu tebrik etti.
Millilerin performansını da değerlendiren Erdoğan, "Takımımız gerek defansta gerek ofansif olarak da gayet güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası haline gelebiliyor. Son maçı da hayırlısıyla başarıp, ondan sonra yolumuza devam edelim" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.