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Başkan : Rakiplerin korkulu rüyasıyız

Başkan , dün sonrası soluğu 'ın TT Stadı'nda İzlanda ile oynadığı maçta aldı. Mücadeleyi protokol tribününden izleyen Başkan Erdoğan, 'ye katılma hakkı elde eden Milli Takımı maç sonu tebrik etti ve “Rakiplerin korkulu rüyasıyız” dedi.

Başkan , dün sonrası soluğu 'ın TT Stadı'nda İzlanda ile oynadığı maçta aldı. Mücadeleyi protokol tribününden izleyen Başkan Erdoğan, 'ye katılma hakkı elde eden Milli Takımı maç sonu tebrik etti.



Millilerin performansını da değerlendiren Erdoğan, "Takımımız gerek defansta gerek ofansif olarak da gayet güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası haline gelebiliyor. Son maçı da hayırlısıyla başarıp, ondan sonra yolumuza devam edelim" ifadelerini kullandı.



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