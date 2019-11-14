Ajan Le Mesurier'in cenazesi İngiltere'ye yollandı. Gazeteler James Bomb başlığını attı:
Son 1 haftada kimlerle görüştü, ne gibi anlaşmalar yaptı. Eşi Emma olayın neresinde.
Cinayet masasında ifade veren Emma'nın ajan ile 20 yıldır sevgili olduğu ve geçen yıl evlendiği öğrenildi.
SIRLARIYLA GİTTİ
İngiliz istihbarat servisi MI6 üyesi ve Suriye'de faaliyet yürüten Beyaz Baretliler örgütünün kurucusu olan Le Mesurier'in İsveçli eşi Emma Hedvig Christina Winberg, dün Adli Tıp'a giderek teşhis yaptı. Winberg, geçen yıl evlendiği kocasının tabutuna konulması için yetkililere çiçek teslim etti. Adli Tıp aracıyla İstanbul Havalimanı'na nakledilen Le Mesurier'in naaşı dün akşam THY uçağıyla İngiltere'ye gönderildi. DÜŞMEYE BAĞLI İÇ KANAMA
Mesurier için yapılan ön otopsideki ilk belirlemelere göre ölüm nedeni yüksekten düşmeye bağlı iç kanama olarak tespit edildi. Eski uzmanlar ise ajanın atladığı iddia edilen yerin çok alçak olduğunu, sır olayın intihardan çok cinayete benzediğini söyledi. Kesin ölüm nedeni ise alınan kan örneğinin incelenmesiyle ortaya çıkacak.
EVDEKİ HARİTA
Evinden harita ve krokiler çıktığı öne sürülen eski istihbarat subayının ölümündeki soruşturmaya Cinayet Büro dedektiflerinin yanı sıra Terör ve İstihbarat Şube Müdürlükleri de dahil oldu. Harita ve krokilerin nereye ait olduğu araştırılıyor. Le Mesurier'n Büyükada'daki evi de görüntülendi. Evin önünde 24 saat boyunca polis ekiplerinin beklediği görüldü...
Eşinin uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığını kaydeden Emma Winberg, dün Gayrettepe'deki Asayiş Şube'ye gitti. İfade verdi.
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