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  • 13.11.2019 22:08
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 22:08

Eski İngiliz ajanı 'in ’ya gönderildi

'da ölü bulunan eski İngiliz askeri görevlisi 'in cenazesi tarifeli uçakla 'ya gönderildi. İstanbul’da ev olarak kullandığı ofisinin önünde ölü olarak bulunan eski MI6 ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ön otopsisi tamamlanırken evinden harita ve krokiler çıkmıştı.

Le Mesurier'in ölümüyle ilgili flaş gelişme

'da ölü bulunan eski İngiliz askeri görevlisi 'in cenazesi tarifeli uçakla 'ya gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 11 Kasım'da Karaköy Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağında cesedini bulduğu Le Mesurier'in (48) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yenibosna'daki Kurumu'ndan özel bir cenaze aracıyla alındı.

Öğle saatlerinde İstanbul Havalimanına getirilen cenaze, kargo terminalinde bir süre bekletildikten sonra uçağa nakledildi.

Mesurier'in cenazesi, 'nin tarifeli uçağıyla İngiltere'nin başkenti Londra'ya gönderildi.

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