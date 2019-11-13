Son dakika: Le Mesurier'in ölümüne ilişkin, eşi Winberg ikinci kez ifadeye çağrıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 Kasım'da sabah saatlerinde Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağı'nda cesedi bulunan Le Mesurier'in (48) ölümüne ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.
Cinayet Büro Amirliği daha önce Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Winberg'in ikinci kez ifadesine başvurdu.
Bugün öğle saatlerinde Winberg, ifade vermek üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi.
Polisin, Winberg'in daha önce verdiği ifadenin detaylarına ilişkin sorular sorduğu öğrenildi.
Wingber, emniyetteki işlemlerinin ardından gazetecilerin sorularına yanıt vermeden avukatıyla birlikte ayrıldı.
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