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  • Son Güncelleme: 13.11.2019 22:20

Erdoğan ve Trump çalışma yemeğinde dikkat çeken detay: 'nin terörle mücadelesi

Başkan ve Başkanı , ’daki ikili görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçti. Yemekte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "'nin terörle mücadelesi" dosyası dikkat çekti.

Çalışma yemeğinde dikkat çeken detay
Başkan ve Başkanı , 'daki ikili görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melaine Trump tarafından karşılandı.



Erdoğan ve Trump daha sonra ikili görüşmeye geçti. Erdoğan ve Trump'ın ikili görüşmesi 1 saat 15 dakika sürerken iki lider çalışma yemeğine geçti.





YEMEKTE DİKKAT ÇEKEN DETAY
Yemekte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye'nin terörle mücadelesi" dosyası dikkat çekti.

Erdoğan ve Trump'ın basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

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