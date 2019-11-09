İstanbul'un Fatih ilçesinde, kapısında "Dikkat siyanür var" yazılı not olan bir evde, yaşları 48 ile 60 arasında değişen 4 kardeş hayatını kaybetti. Bunun ardından vatandaşlar siyanür hakkında detayları araştırmaya başladı. Arama motorlarında "Siyanür zehirlenmesi nasıl olur?" sorusu araştırılıyor. Peki, siyanürün etkileri nelerdir? İşte cevabı...

SİYANÜR NEDİR?

Siyanür genel olarak bir karbon ve ona üç bağlı azot içeren kimyasal bileşiklere verilen ad olarak biliniyor. Aslında yediğimiz yiyeceklerde de vücudumuza zarar vermeyecek miktarda siyanür bulunuyor. Ancak siyanür miktarı arttığı takdirde bu kimyasal direkt olarak zehre dönüşüyor.

Kiraz, badem, kayısı, şeftali, erik, fasulye, patates, turp, lahana, şalgam, brokoli ve mısır siyanürlü bileşikleri doğal olarak üretmektedir.

SİYANÜR HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Endüstride ise genellikle taşıma ve saklama güvenliği sebebiyle tuzları sodyum siyanür ve trityum siyanür demir çelik endüstrisi ve maden sanayi gibi çok çeşitli sanayi kollarında kullanılmakla beraber gaz formu hiydrosiyanik asit de 'HCN' akrilik fiber, plastik üretimi ve sentetik kauçuk uygulamalarında sıklık ile kullanılmaktadır.