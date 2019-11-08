Fatih'te 4 kardeşin ölümündeki ‘siyanür’ mercek altında! Siyanüre nasıl ulaştılar?

İstanbul Fatih'te Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı notu gören komşuları durumu polise bildirmiş ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Kilitli olan kapı çilingir yardımıyla açıldığında 4 kardeş de ölü bulunmuştu.