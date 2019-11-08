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  • 08.11.2019 19:46
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 19:46

Fatih'te 4 kardeşin ölümündeki ‘siyanür’ mercek altında! Siyanüre nasıl ulaştılar?

’te 4 kardeşin siyanür içerek ölmeleri olayıyla ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Kardeşlerden Oya Yetişkin’in son olarak ölmesinin belirlendiği olayda kardeşlerin siyanüre nasıl ulaştıkları emniyet ve adli birimlerce mercek altına alındı. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre ise bu maddenin bulunması ve işlenmesine ilişkin düzenleme bulunuyor. Siyanüre ulaşmak, "Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik" ile 16.06.2004 tarih ve 25494 sayıyla ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki 4 kardeş siyanüre nasıl ulaştı? İşte Fatih'teki esrarengiz olayla ilgili son dakika gelişmeleri...

4 kardeşin ölümündeki ‘siyanür’ mercek altında!

İstanbul Fatih'te Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı notu gören komşuları durumu polise bildirmiş ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Kilitli olan kapı çilingir yardımıyla açıldığında 4 kardeş de ölü bulunmuştu.

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