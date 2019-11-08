İstanbul'un Fatih ilçesinde, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı gelmiş, polis ekipleri de ihbarda belirtilen adrese gitmişti. Evin kapısında isenotuyla karşılaşmışlardı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla eve giren polis ekipleri, evde ikisi kadın dört kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin intihar ı medya tarafından haberleştirilmesi ardından sosyal medyada infiale sebep olmuştu. Tüm Türkiye bu intihar haberini konuşurken bazıları intihar eden dört kardeşin üzerinden Türkiye genelinde yoksulluk olduğunu ve ekonominin ne kadar kötü olduğunu dile getirme yöntemi olarak bu olayı kullandı.

AMAÇ TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEMEK

Türkiye'deki gazete ve televizyonlarda dört kardeşin yoksulluktan intihar ettiklerine dair haberler sunulurken yabancı haber kaynaklarında da aynı şekilde haberler yayınlandı. Onlardan biri de BBC News Türkçe… Burada, dört kardeşin yaşadığı binanın altında bakkallık yapan dükkân sahibinin sözlerinden yola çıkarak yoksulluktan intihar ettiklerini ima eden haberler sunuldu. Vefat eden kardeşlerin veresiye defterinde borçlarının olması intihar sebebi olarak gösterilmeye çalışıldı.





PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORLARDI

Aynı şekilde DW, The Independent, Euronews gibi başka yabancı kaynaklı haber sitelerinde de bu tarz haberler paylaşıldı. Ancak kardeşlerin üçünün psikolojik tedavi gördüğü, antidepresan kullandıkları öğrenildi. Antidepresan kullanan ve intihar eden dört kardeşin Adli Tıp Raporu ön raporunda içtikleri Fantaya siyanür koydukları belirlendi. Medyada yer alan haberlerde ise psikolojik tedavi gördükleri çok fazla dile getirilmezken, yoksulluktan dolayı intihar ettikleri vurgulandı.





SGK BİLGİLERİ AÇIĞA ÇIKTI

Ancak gerçek Sosyal Güvenlik Kurumu bilgilerinin ortaya çıkmasıyla belirlendi. Bu bilgiler göre, kardeşlerden en son öldüğü belirlenen Oya Yetişkin'in Temmuz 2019 itibarıyla Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki prime dayalı esas kazancının 5 bin 800 lira, net kazancının ise 4 bin liranın üzerinde olduğu ortaya çıktı. Kamuran Yetişkin'in ise her ay devletten 800 lira yetim aylığı aldığı belirlendi.

Yaşar Yetişkin'e ise 1,5 yıl önce SGK kaydı yapıldığı öğrenildi. Ancak sonra parttime işlerde çalıştığı için sosyal güvenlik kaydı bulunmadığı tespit edildi. Bununla birlikte kardeşlerin ne işsizlik maaşına, ne kaymakamlığa, ne sosyal yardımlaşma vakfına başvurmadığı da ortaya çıktı. Yani ölümlerinin 'borç' yüzünden olduğu iddiaları bu bilgilerle çürütüldü.

OKTAY: DOĞRU DEĞİL

Konu TBMM'ye de taşındı. İstanbul Fatih İlçesi'nde dört kardeşin yoksulluktan intihar ettiğine dair TBMM Plan Bütçe Komisyonu sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sorulan soruya cevaben, "Açlıktan, sefaletten, fakirlikten intihar şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu doğru değildir. Adli soruşturma devam etmektedir. Şu an itibariyle bizim elimizde açlıktan, yoksulluktan intihar şeklinde böyle bir bilgi mevcut değildir" dedi.



