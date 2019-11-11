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  • 11.11.2019 11:51
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 11:51

'ya ilk başkan!

’da kökenli siyasetçi , Belediye Başkanı oldu. Onay’ın bu başarısı ile birlikte Almanya’da ilk defa bir Türk başkan seçilmiş oldu. 73 yıldan bu yana başkanlar tarafından yönetilen Hannover Büyükşehir Belediyesi ilk kez Yeşil Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilecek.

Almanya'ya ilk Türk başkan!

'da ilk kez bir kökenli siyasetçi Büyükşehir Belediye başkanlığını kazandı ve böylelikle tarihe geçti. Belediye Başkanlığı lerinin ikinci turunda Yeşiller Partisi'nin adayı , Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) desteklediği bağımsız aday Eckhard Scholz'u geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı.

Hannover Belediyesinin internet sayfasında yer alan seçim sonuçlarına göre, Belit Onay geçerli oyların yüzde 52,9'unu alarak başkan seçildi. 38 yaşındaki Onay iki hafta önce yapılan ilk tur seçimlerini de birinci sırada tamamlamıştı.

Böylelikle Onay, Almanya tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı olan ilk Türk kökenli siyasetçi oldu.

Hannover Belediyesi binasında açıklamada bulunan Onay, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

73 yıldan beri (SPD) başkanlar tarafından yönetilen Hannover Büyükşehir Belediyesi ilk kez Yeşiller Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilecek.

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