İstanbul Fatih’te intihar eden 4 kardeş kimsesizler mezarlığına defnedilecek

Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde ihbar üzerine polis ekiplerinin gittiği ve kapısında "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaştığı dairede ölü bulunan 4 kardeşin cesetlerinin, Adli Tıp Kurumu'nda incelenmesi tamamlandı. Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin intihar ettiği belirtildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, cesetlerin bulunduğu eve dışarıdan bir müdahale olmadığı da kesinleşti. 4 kardeşin cenazelerini almak için yakınlarından kimse başvuru yapmadı. Yakınları tarafından alınmayan cenazelerin kimsesizler mezarlığına defnedileceği açıklandı.Kardeşlerden Oya Yetişkin'in diğerlerinden daha sonra öldüğü belirlendi. Bu nedenle önce kardeşlerine meyve suyu içinde siyanür verdiği daha sonra kendisinin içtiği iddia edildi.4 kardeş, kısa süre önce annelerini kaybetmişti.