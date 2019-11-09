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  • Son Güncelleme: 09.11.2019 12:02

Son dakika: MSB açıkladı: /'den son 24 saatte 8 taciz/saldırı gerçekleşti

'ndan yapılan açıklamada" tarafından tesisine yönelik mutabakatlara tam olarak uyulurken, /’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan, roket ve atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirdi." denildi.

MSB duyurdu: Son 24 saatte 8 saldırı!

Son dakika haberine göre, , Barış Pınarı Harekat bölgesinde /'li teröristlerin, son 24 saatte havan, roket ve atışıyla toplam 8 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

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