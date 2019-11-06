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  • Son Güncelleme: 06.11.2019 11:56

Son dakika: duyurdu: /’li teröristler son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdi

'ndan yapılan son dakika açıklamasında " tarafından tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, /’li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

MSB duyurdu: 24 saatte 11 saldırı!

, Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, /'li teröristlerin son 24 saatte 11 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdi." denildi.

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