Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin son 24 saatte 11 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdi." denildi.