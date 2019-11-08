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  • Son Güncelleme: 08.11.2019 19:35

MSB duyurdu: Türk-Rus kara devriyesi, provokatörlere hassasiyet gösterilerek tamamlandı

, Fırat’ın doğusunda Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesinin, provokatörlere karşı gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.

MSB duyurdu: Tamamlandı

, Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesinin, provokatörlere karşı gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.



Bakanlığın Twitter hesabından, Türk-Rus kara devriyesinin tamamlanmasına ilişkin yeni açıklama yapıldı. Açıklamada, "Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesi; provokatörlere karşı personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlanmıştır" denildi.

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