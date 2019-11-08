MSB duyurdu: Türk-Rus kara devriyesi, provokatörlere hassasiyet gösterilerek tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesinin, provokatörlere karşı gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından, Türk-Rus kara devriyesinin tamamlanmasına ilişkin yeni açıklama yapıldı. Açıklamada, "Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesi; provokatörlere karşı personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlanmıştır" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.