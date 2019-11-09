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  • Son Güncelleme: 09.11.2019 12:14

Son dakika: 'da düzensiz lerin bulunduğu bot battı

Muğla'nın ilçesi açıklarında batan bottaki 7 düzensiz den 6'sı Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

Muğla'nın ilçesi açıklarında batan bottaki 7 düzensiz den 6'sı Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, Akyarlar Mahallesi Hüseyin burnu açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle battı.

İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, 6 düzensiz göçmeni kurtardı. Ekipler kayıp olduğu belirtilen bir kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Çalışmalar, sahil güvenlik helikopteri desteğiyle sürdürülüyor.

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