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  • 08.11.2019 13:22
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 13:45

MSB açıkladı: "'da 285 ağır silah mühimmatı bulundu"

'nin 'de başlattığı atı hakkında açıklama yapan , "Barış Pınarı Harekât bölgesinde arama- tarama faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda ’da /’li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi." dedi.

Türkiye'nn güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad'da terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye ait ağır silah mühimmatları bulundu.

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