Türkiye'nn güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad'da terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye ait ağır silah mühimmatları bulundu.
Türkiye'nn güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad'da terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye ait ağır silah mühimmatları bulundu.
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