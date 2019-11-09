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  • Son Güncelleme: 09.11.2019 12:59

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

Güvenli bölge için yapılan mutabakatların ardından YPG'li teröristlerin güvenli bölgeden tamamıyla çıkmaması üzerine Türkiye-ABD ve Rusya arasında diplomasi trafiği yeniden hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin ile görüştü.

İstanbul'da kritik görüşme

Türkiye ve ABD arasında yapılan ortak mutabakat sonrasında YPG'li teröristlerin belirlenen güvenli bölgeden tamamıyla çıkmaması üzerine Türkiye'den ABD ve Rusya'ya mutabakatın yerine getirilmemesi durumunda 'Barış Pınarı Harekatı'nın devam edeceği resti çekildi.

Tüm bu sıcak gelişmelerin ışığında ABD ve Türkiye arasında üst düzey bir görüşme

JEFFREY İLE DOLMABAHÇE'DE GÖRÜŞME
İbrahim Kalın ve Jeffrey görüşmesi, 'nde saat 10.30'da başladı. Görüşme, basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat sürdü.


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