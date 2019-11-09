Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

Türkiye ve ABD arasında yapılan ortak mutabakat sonrasında YPG'li teröristlerin belirlenen güvenli bölgeden tamamıyla çıkmaması üzerine Türkiye'den ABD ve Rusya'ya mutabakatın yerine getirilmemesi durumunda 'Barış Pınarı Harekatı'nın devam edeceği resti çekildi.
Tüm bu sıcak gelişmelerin ışığında ABD ve Türkiye arasında üst düzey bir görüşme
JEFFREY İLE DOLMABAHÇE'DE GÖRÜŞME
İbrahim Kalın ve Jeffrey görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 10.30'da başladı. Görüşme, basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat sürdü.
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