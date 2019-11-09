İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Haliç'in ve İstanbul Boğazı'nın temizlenmesine fayda sağlayan Silahtarağa İleri Biyolojik Artıma Tesisi ihalesini iptal etti ancak Haliç'te koku şikayeti sürüyor. İBB'nin CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tesise ihtiyaç olmadığını ifade ederek ihaleyi iptal etmesini değerlendiren Silahtarağa Mahallesi sakinleri "Ağır kokudan rahatsızız. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmalı" dedi. İşte tepkiler:



İHSAN TUNCER: Haliç'teki temizlik çalışmasını yapacak atık su arıtma tesisinin yapılmasını beklerken projenin iptali doğru olmadı. Lodos ve yağmurlu zamanlarda ağır koku yayılıyor. Haliç'te bu zamana kadar güzel çalışmalar yapıldı. Daha önceki ağır kokular şimdi o kadar yok. Bunun devamı şart.

COŞKUN KARLI: Ara ara ağır ve keskin bir koku yayılıyor. Arıtma tesislerinin yapılması şart. O ihaleyi iptal edenlerin gelip burada kokuyu hissetmeleri gerekiyor.

ÖZLEM BAŞKOPAN: İnsanlar kokudan rahatsız. Bu kokunun yok edilmesi için acilen çalışma yapılması lazım. İnsanlar ağır kokudan dolayı evlerini satıp burayı terk etmeye başladı.

BURAK AKDEMİR: Haliç'te zaman zaman bastıran ağır koku, kömür ve soba yakanların dumanı ile mahallede göz gözü görmüyor. Hem ağır koku hem de soba veya kimyasal atıklar yakılmasından dolayı kirli hava nedeniyle 6 ayımızı hastanede geçirdik. Böyle devam ederse ilçeyi terk edip başka bir semte taşınacağım.

MURAT SOĞUKÇU: Doğma büyüme burada oturuyorum. Haliç'in temizliği için bir çok çalışma yapıldı. Haliç eski haline göre çok iyi fakat arıtma tesisinin yetersizliği nedeniyle Alibeyköy deresinin pisliği kıyılara yığılıyor. Büyükdere'den yapılan su basma olayı ile Haliç'in bir kısmından su akıyor kenarlara uğramadığı için koku yapıyor. Özellikle de lodos ve yağmur zamanlarında koku artıyor. Arıtma tesisinin hayata geçirilmesi ile daha temiz Haliç olur ve kokudan kurtuluruz.

SABAH